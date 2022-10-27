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Экономика

В Псковской области в два раза сократилось количество фальшивых денег

29 фальшивых денежных знаков выявили в банковской системе Псковской области в третьем квартале 2022 года. Это на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского отделения Северо-Западного главного управления Центробанка России.

Основная часть выявленных подделок – банкноты номиналом 5000 рублей. Их было обнаружено 19 штук. Также обнаружено семь поддельных тысячных банкнот и две двухтысячные. Кроме того, была выявлена одна фальшивая банкнота номиналом 100 долларов США.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты.

В регион поддельные банкноты попадают чаще всего транзитом. Значительное количество фальшивок выявляется в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях.

«Несмотря на снижение количества подделок в регионе, не стоит терять бдительность. Всегда проверяйте не менее трех признаков подлинности – на просвет, изменяя угол зрения и на ощупь, особенно если берете сдачу на рынке, в небольшом киоске или на автозаправочной станции. Обращайте внимание на качество банкнотной бумаги: у подлинных купюр она имеет характерный хруст», – рекомендует заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

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