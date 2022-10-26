В Великих Луках супруги ответили в суде за незаконный сбыт табачных изделий

10:38, 27 октября 2022, ПАИ

В Великих Луках супруги обвиняются в сбыте немаркированных табачных изделий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что с 4 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года супруги приобрели для незаконной продажи немаркированные табачные изделия. Всего - 15 000 пачек без акцизных марок РФ на общую сумму более 1,6 млн рублей. Товар они хранили на территории города Великие Луки, а позже стали реализовывать.

Великолукский суд признал пару виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 6 статьи 71.1 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор Великолукского городского суда пока не вступил в законную силу.