Собственник захламил сельхозучасток в Порховском районе

14:04, 27 октября 2022, ПАИ

Сельскохозяйственный участок в Порховском районе на 90% зарос сорняками и кустарником. Ненадлежащее состояние земли обнаружилось во время выездной проверки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Также оказалось, что на площади 0,5 га производилась вырубка лесных насаждений, а полутораметровые кучи веток, сучья, стволы деревьев и кора остались на участке.

При этом, согласно сведениям государственного фонда данных землеустроительной документации, участок должен быть использован только под пашню, пастбище или для сенокоса.

Юридическому лицу-владельцу участка выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Собственнику предлагается очистить сельскохозяйственные угодья от сорной растительности, загрязнений отходами лесозаготовительной деятельности и ввести земельный участок в сельскохозяйственных оборот.