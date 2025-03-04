Возможности кадровой программы «Герои земли Псковской» представили участникам СВО

18:42, 04 марта 2025, ПАИ

Встреча, посвящённая обсуждению возможностей кадровой программы «Герои земли Псковской», прошла в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

На данный момент организаторам уже поступило более 130 заявок, рассказала директор корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова. Их смогли направить, как действующие военнослужащие, так и те, кто демобилизован, уточнила она.

На вопросы участников СВО ответили начальник управления государственной службы и кадров правительства региона Александр Кабанов, директор корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова, заместитель начальника управления внутренней политики Ольга Шрайнер, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества», член Общественного совета программы Надежда Васильева, а также руководитель Псковского образовательного центра Северо-Западного института управления президентской Академии РАНХиГС Ольга Урсова.

Добавим, что обучение проведут на базе РАНХиГС. По его результатам участники получат дипломы о профессиональной переподготовке.

Программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию. Регистрация участников программы продлится до 31 марта 2025 года на сайте герои.псков.рф.