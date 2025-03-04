Более 175 тысяч зараженных цветов выявили в Псковской области с начала года

18:11, 04 марта 2025, ПАИ

Более 175 тысяч зараженных цветов выявили в Псковской области с начала 2025 года. В регионе активно проводят карантинный фитосанитарный контроль для того, чтобы на территорию области не попали опасные организмы, которые способны нанести вред местным растениям. Об этом рассказал начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе России Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Максим Кочеров на пресс-конференции в преддверии 8 Марта.

Все ввозимые партии цветов проходят строгий досмотр, который включает проверку документов, визуальный осмотр на предмет заражения насекомыми или другими вредителями, а также лабораторные исследования для оценки качества, пояснил эксперт.

В этом году в Псковской области в цветочной продукции выявили 259 случаев карантинных вредных объектов. Общее количество зараженной продукции составило 175 244 штук, из которых уничтожено 27 505 штук. В основном цветы заражены западным цветочным трипсом, томатным трипсом, табачной белокрылкой.

Если в ходе проверки выявляется карантинный цветок, он подлежит обязательному уничтожению, подчеркнул Максим Кочеров. Эта мера необходима для предотвращения распространения вредных организмов, пояснил он.