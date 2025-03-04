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Общество

Движение перекроют на некоторых улицах Пскова в марте

Временные ограничения на движение автотранспорта введут на некоторых улицах Пскова в марте, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Фото: ПАИ

В частности, с 6 по 25 марта с 9:00 до 22:00 закроют одну полосу движения на улице Некрасова на участке от дома № 30 до дома № 23 А и по улице Ленина в районе дома № 17.

Кроме того, с 6 по 27 марта с 8:00 до 17:00 нельзя будет проехать по полосе движения на улице Белинского в районе дома № 2.

В администрации призвали водителей учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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