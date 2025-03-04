Названы страны – импортеры цветов в Псковскую область

17:25, 04 марта 2025, ПАИ

Основными странами, которые осуществляют поставки цветов, являются Латвия и Литва, сообщил начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе России Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Максим Кочеров на пресс-конференции в преддверии 8 Марта.

Однако страны происхождения этих цветов более разнообразны и включают Эквадор, Кению, Колумбию и Нидерланды. Наиболее популярными цветами, которые чаще всего ввозят в область, являются розы, хризантемы, гвоздики, альстромерии, эустомы (лизиантусы), герберы, гипсофилы, пионы, гортензии, лилии, ирисы и тюльпаны.

Каждая партия подкаратнтинной продукции проходит строгий карантинный фитосанитарный контроль, осуществляемый управлением Россельхознадзора, чтобы обеспечить безопасность и качество цветов.

Как на рынке тюльпанов проходит импортозамещение, читайте здесь.