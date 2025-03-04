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Общество

Названы страны – импортеры цветов в Псковскую область

Основными странами, которые осуществляют поставки цветов, являются Латвия и Литва, сообщил начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе России Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Максим Кочеров на пресс-конференции в преддверии 8 Марта.

Фото: ПАИ

Однако страны происхождения этих цветов более разнообразны и включают Эквадор, Кению, Колумбию и Нидерланды. Наиболее популярными цветами, которые чаще всего ввозят в область, являются розы, хризантемы, гвоздики, альстромерии, эустомы (лизиантусы), герберы, гипсофилы, пионы, гортензии, лилии, ирисы и тюльпаны.

Каждая партия подкаратнтинной продукции проходит строгий карантинный фитосанитарный контроль, осуществляемый управлением Россельхознадзора, чтобы обеспечить безопасность и качество цветов.

Как на рынке тюльпанов проходит импортозамещение, читайте здесь.

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