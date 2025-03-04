Псковские тюльпаны успешно прошли проверку на качество – Россельхознадзор

17:35, 04 марта 2025, ПАИ

В Псковской области фермеры активно занимаются выращиванием тюльпанов, закупая луковицы в Голландии, поэтому есть определенный риск выявления карантинных объектов. Об этом рассказала заместитель начальника отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Никулина на пресс-конференции в преддверии 8 Марта.

Тюльпаны выращивают в нескольких регионах области, включая Псков, Дедовичский и Себежский районы, а также Пыталовский муниципальный округ.

Фитосанитарная безопасность российских цветов находится под контролем ведомства, подчеркнула Татьяна Никулина.

Помимо регулярных проверок, проводятся выездные обследования, чтобы гарантировать, что выращиваемые тюльпаны не представляют опасности для окружающей среды, пояснила она.