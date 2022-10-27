Пресс-конференция с эндокринологом проходит в медиацентре ПАИ
27 октября в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конфереция с заведующей эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врачом-эндокринологом высшей категории Еленой Ильяшенко.
Специалист расскажет, какова статистика по заболеваемости эндокринной системы у жителей региона, уточнит, гормоны управляют нами или мы - гормонами, какие сигналы эндокринка подает человеку, какие возможности есть в Псковской области для лечения этого вида заболеваний.
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