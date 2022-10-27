В псковский экотехнопарк не будут свозить мусор из других регионов

12:59, 27 октября 2022, ПАИ

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В строящийся в Палкинском районе экотехнопарк не будут свозить мусор из других регионов. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Вопрос о том, не будут ли свозить на объект мусор из других регионов, задал депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. Он также спросил, не превратится ли этот проект в свалку и кто несёт персональную ответственность за строительство.

Руководитель профильного комитета подчеркнул, что нести ответственность за строительство объекта будет концессионер, а контроль будет осуществлять комитет по строительству и ЖКХ. «Подключится государственный строительный надзор, управление капитального строительства Псковской области», — добавил он.

Отвечая на вопрос о мусоре из других регионов, Сергей Грахов подчеркнул, что объект строят исключительно для нужд Псковской области.

«Ежегодно в регионе производят 250 тысяч тонн отходов. Это максимальная мощность экотехнопарка. Так что, мусор из других регионов принять будет невозможно», - сказал он.