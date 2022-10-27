Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Голландские тюльпаны к 8 Марта не исчезнут в Псковской области

Тюльпаны к 8 Марта не исчезнут в Псковской области благодаря «параллельному импорту», пишет газета «АиФ-Псков».

До 90% посадочного материала псковские цветоводы изначально получали из-за границы, а после введения в конце февраля западных санкций делать заказы там стало проблематично. В этом году из-за непростой ситуации в мире налаженный процесс оказался на грани срыва. Весной иностранцы выставили такие условия, что одни псковские фермеры предпочли делать акцент на выращивании других цветов, другие после сбора тюльпанов планировали оставить луковицы на доращивание.

Тем не менее выход из ситуации псковским фермерам найти удалось. «Не буду раскрывать всех тайн и вдаваться в подробности, скажу только, что импортные луковицы приобрести мы смогли», — рассказал псковский фермер Александр Кривенков. Он отметил, что посадочный материал обошелся дороже, чем обычно, также были проблемы с доставкой. Но, что самое главное, луковицы уже лежат в специальном холодильнике и ждут высадки.

Коллега Александра из Пыталовского района, фермер Людмила Десятик, специализирующаяся на тюльпанах, тоже смогла найти решение проблемы. «Мы простые люди, но и с другой стороны границы - тоже простые фермеры. И они хотят работать, и мы хотим. Так что они пошли нам на уступки, а мы - им», — пояснила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 октября 2022

Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло в Псковской области
27 октября 2022

Лучших аграриев чествовали в Псковской области
27 октября 2022

В Псковской области в два раза сократилось количество фальшивых денег
27 октября 2022

«Псковжилстрой» предлагает приобрести свой дом к Новому году

26 октября 2022

Причины увеличения расходов на перевозку ТКО обсудили в Собрании
26 октября 2022

О ценах на автозапчасти рассказали псковичам эксперты
26 октября 2022

РСХБ запустил новый тарифный план без абонентской платы
26 октября 2022

Освобождение от транспортного налога мобилизованных псковичей обсудили депутаты

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...