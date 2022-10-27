Голландские тюльпаны к 8 Марта не исчезнут в Псковской области

14:51, 27 октября 2022, ПАИ

Тюльпаны к 8 Марта не исчезнут в Псковской области благодаря «параллельному импорту», пишет газета «АиФ-Псков».

До 90% посадочного материала псковские цветоводы изначально получали из-за границы, а после введения в конце февраля западных санкций делать заказы там стало проблематично. В этом году из-за непростой ситуации в мире налаженный процесс оказался на грани срыва. Весной иностранцы выставили такие условия, что одни псковские фермеры предпочли делать акцент на выращивании других цветов, другие после сбора тюльпанов планировали оставить луковицы на доращивание.

Тем не менее выход из ситуации псковским фермерам найти удалось. «Не буду раскрывать всех тайн и вдаваться в подробности, скажу только, что импортные луковицы приобрести мы смогли», — рассказал псковский фермер Александр Кривенков. Он отметил, что посадочный материал обошелся дороже, чем обычно, также были проблемы с доставкой. Но, что самое главное, луковицы уже лежат в специальном холодильнике и ждут высадки.

Коллега Александра из Пыталовского района, фермер Людмила Десятик, специализирующаяся на тюльпанах, тоже смогла найти решение проблемы. «Мы простые люди, но и с другой стороны границы - тоже простые фермеры. И они хотят работать, и мы хотим. Так что они пошли нам на уступки, а мы - им», — пояснила она.