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Экономика

Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло в Псковской области

Инфографика: Псковстат

Промышленное производство в Псковской области в январе - сентябре этого года увеличилось на 0,9 % по сравнению с тем же периодом 2021-го. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате. 

Позитивную динамику показали два сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 1,4 %, обрабатывающие производства – на 2,5 %. 

Снизили объемы производства энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 11,5 % и отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 8,7 %. 

Из обрабатывающих производств, представленных в Псковской области, половина продемонстрировала в январе - сентябре 2022 года увеличение производства (по сравнению с январем - сентябрем 2021 года). В наибольшей степени: ремонт и монтаж машин и оборудования – на 78,6%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 65,8%; производство резиновых и пластмассовых изделий – на 34%. 

Больше других сократилось производство текстильных изделий – 37,8% и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 26,7%. 

В январе - сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство важнейших видов пищевых продуктов возросло: мяса и субпродуктов – на 14,1%; рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – на 33,9%. 

Производство молока, кроме сырого, сократилось на 2,2% по сравнению с январем - сентябрем 2021 года, изделий хлебобулочных недлительного хранения - на 0,7%. 

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