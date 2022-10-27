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Происшествия

Два псковича 14 раз расплатились чужой банковской картой

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин в возрасте 42 и 59 лет. Они обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Деньги злоумышленники похитили с банковского счета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в марте обвиняемые купили алкоголь, сигареты и продукты, расплатившись банковской картой, которую накануне потерял ребенок.

Поскольку банковская карта была снабжена устройством бесконтактной оплаты на сумму до одной тысячи рублей, они совершили 14 оплат.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

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