Первокурсники Великолукского колледжа учились работать в команде
Студенты-первокурсники приняли участие в тренинге командообразования, сообщили ПАИ в Великолукском механико-технологическом колледже.
В рамках мероприятий «Адаптация студентов-первокурсников» в Великолукском механико-технологическом колледже прошли тренинги командообразования, которые подготовила и провела педагог-психолог колледжа Елена Жемчужина.
Психологические тренинги помогают первокурсникам быстро адаптироваться среди незнакомых сверстников в стенах учебного заведения, положительно влияют на вновь прибывших студентов, способствуют укреплению взаимоотношений, создают условия для самоанализа. Ребята начинают ближе узнавать друг друга, открыто выражать свои эмоции и чувства, доверять друг другу.
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