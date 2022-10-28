Роспотребнадзор провел проверки в псковских детсадах

10:30, 28 октября 2022, ПАИ

70 плановых контрольно-надзорных мероприятий в псковских детских садах провели сотрудники Роспотребнадзора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Проверки прошли с 1 января 2022 года и по настоящее время. Специалисты обратили внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях.

По поручению управления Роспотребнадзора и его территориальных отделов Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области проводит инструментальные и лабораторные исследования параметров микроклимата, уровня искусственной освещенности в каждом помещении, качества и безопасности питьевой воды, продуктов и готовых блюд.

По итогам третьего квартала 2022 года за нарушение требований санитарного законодательства составлено 48 протоколов об административном правонарушении, вынесено 44 постановления о назначении штрафов. Общая сумма - 101 тыс. рублей.

Основные нарушения: отсутствие сведений в медицинских книжках о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации сотрудников; несоблюдение ведения документации на пищеблоке; отделка стен, потолков и полов в пищеблоках не допускает обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств; не проводится немедленная замена разбитого стекла окна на цельное стеклополотно; несоответствие количества теневых навесов количеству групповых ячеек в детских садах.