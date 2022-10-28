Творческие коллективы Великих Лук прошли вакцинацию

16:58, 28 октября 2022, ПАИ

Выездной пункт вакцинации работал на базе детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Мусоргского в Великих Луках. Привить смогли участники коллективов культурной сферы города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Великих Лук.

В числе желающих пройти вакцинацию был и директор ДК ЛК Борис Можайкин. «Наш коллектив работает с очень большим количеством людей. В ДК ЛК приходят не сотни, а тысячи гостей на различные концерты выставки, на занятия в кружках. Для того, чтобы приносить людям радость, мы должны быть здоровыми. Коллектив учреждения из года в год прививается от гриппа. От коронавирусной инфекции привито более 90 % сотрудников. Я прививаюсь постоянно, потому что нахожусь во главе коллектива и должен быть примером для своих сотрудников», - рассказал он.

Добавим, по мнению врачей, осень является лучшим временем для вакцинации. «Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих людей!» - призвали в администрации города.