Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В Госдуму внесли проект о приостановке судопроизводств в отношении добровольцев

Законопроект, предполагающий приостановку судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных и добровольцев внесла в Госдуму «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами. Соответствующий законопроект «Единая Россия» внесла в Госдуму», - написал Андрей Турчак в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Также он отметил, что действующее законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий. «При этом между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени. В этот период судебные процессы не прекращаются, хотя человек уже не может с полигона или из воинской части полноценно вести дела в суде», - отметил секретарь Генсовета партии. При этом, по его словам, в разных кодексах содержатся разные трактовки того, когда производство должно быть остановлено.

«Наша инициатива формирует единый подход к обеспечению процессуальных прав для мобилизованных и добровольцев, служащих Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета РФ и иных органов. Исключение сделано лишь для таких социально значимых вопросов, как выплата алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца. Эти исполнительные производства не будут приостанавливаться даже после принятия новых поправок», - подчеркнул Андрей Турчак.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 октября 2022

86-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир
28 октября 2022

Выстрелы в объектив. 86-й выпуск «Псковского телеграма»
28 октября 2022

Конкурс на замещение должности главы Пскова состоится сегодня
28 октября 2022

Главное из выступления Путина на «Валдае»
27 октября 2022

Дмитрий Волконский представил документы для выборов на должность главы Пушкиногорского района
27 октября 2022

«Единая Россия» собрала более 1 млрд рублей за месяц для помощи участникам СВО
27 октября 2022

Владимир Путин заявил, что история всё расставит на свои места
26 октября 2022

Конкурс «Лидер года» важен для пополнения кадрового резерва - Антон Сергеев

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...