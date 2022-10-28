В Госдуму внесли проект о приостановке судопроизводств в отношении добровольцев

17:38, 28 октября 2022, ПАИ

Законопроект, предполагающий приостановку судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных и добровольцев внесла в Госдуму «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами. Соответствующий законопроект «Единая Россия» внесла в Госдуму», - написал Андрей Турчак в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Также он отметил, что действующее законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий. «При этом между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени. В этот период судебные процессы не прекращаются, хотя человек уже не может с полигона или из воинской части полноценно вести дела в суде», - отметил секретарь Генсовета партии. При этом, по его словам, в разных кодексах содержатся разные трактовки того, когда производство должно быть остановлено.

«Наша инициатива формирует единый подход к обеспечению процессуальных прав для мобилизованных и добровольцев, служащих Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета РФ и иных органов. Исключение сделано лишь для таких социально значимых вопросов, как выплата алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца. Эти исполнительные производства не будут приостанавливаться даже после принятия новых поправок», - подчеркнул Андрей Турчак.