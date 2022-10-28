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Политика

Министр обороны отчитался о завершении частичной мобилизации в России

Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации в России. Фото: скрин видео @smotri_media

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о завершении мобилизации, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, глава военного ведомства сказал, что на начальном этапе были проблемы со снабжением мобилизованных, но сейчас они решены.

«Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов, ошибки были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась», — отметил Путин.

Напомним, мобилизация проводится по указу президента. И хотя Сергей Шойгу сказал, что мобилизационные планы выполнены и теперь работа будет проводиться с контрактниками и добровольцами, официального указа Владимира Путина об отмене частичной мобилизации в России ещё не было.

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