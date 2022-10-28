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Общество

Более 1 300 чиновников мобилизовали в России

Более 27 тысяч предпринимателей и более 1 300 представителей органов исполнительной власти разных уровней направили в российские войска в рамках частичной мобилизации. Об этом доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину сегодня, 28 октября.

Глава военного ведомства напомнил, что с 21 сентября военные комиссариаты с органами исполнительной власти выполняли мероприятия частичной мобилизации, в ходе которой должны были мобилизовать 300 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

«В ходе частичной мобилизации было направлено в войска более 1 300 представителей органов исполнительной власти разного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — рассказал Шойгу.

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