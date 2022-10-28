Более 13 км трассы отремонтировали по нацпроекту в Палкинском районе

22:09, 28 октября 2022, ПАИ

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Участок автомобильной дороги Старый Изборск – Палкино – Остров протяжённостью более 13 км прошёл официальную приёмку после ремонта (км 21+480 – км 35+000), сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Общая стоимость ремонта составляет более 230 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На объекте выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия, отремонтированы водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съезды, укреплены обочины. На девяти автобусных остановках приведены в порядок заездные карманы, посадочные площадки, установлено четыре автопавильона, скамейки и урны.

Кроме того, на 23+998 км дороги расположен мост через реку Кудеб. Дорожное покрытие на данном участке также приведено в нормативное состояние.

Для безопасности дорожного движения установлены три сборные искусственные неровности, краской и термопластиком нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Отметим, дорога Старый Изборск – Палкино – Остров относится к III категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковпассажиравтодор», подрядной организацией — ООО «ДорСтройСервис».