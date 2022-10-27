Два новых противоопухолевых препарата разработали в России

23:04, 28 октября 2022, ПАИ

Два новых препарата в борьбе с раком появятся в России в первые шесть месяцев 2023 года. Это достаточно мощные средства для лечения, рассказал РИА Новости внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

В понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2023 году в России появится несколько инновационных разработок в лечении тяжёлых форм рака. Сообщалось, что Мурашко и глава Росатома Алексей Лихачев ознакомились с работой лечебных, научных и производственных подразделений Российского научного центр радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Минздрава России.

«Это как раз нам поручено по госзаданию разрабатывать. Мы его (препарат. — Прим. ред.) как раз делаем. Препарат этот достаточно мощный, в том числе для борьбы с раком у пациентов, у которых есть метастазы. Серия радионуклидных препаратов, которые будут прикреплены к белку, — это так называемые радиофармпрепараты. Они нужны не только для диагностики, но и для лечения онкологических заболеваний. В первом полугодии 2023 года два новых препарата появятся в ядерных аптеках крупных центров», — сказал Каприн.

Он также отметил, что запасов препаратов и лекарств для лечения онкобольных в России сейчас достаточно. В случае их дефицита, по мнению Каприна, лечебные средства можно будет получать из Индии и Китая.