Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Два новых противоопухолевых препарата разработали в России

Два новых препарата в борьбе с раком появятся в России в первые шесть месяцев 2023 года. Это достаточно мощные средства для лечения, рассказал РИА Новости внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

В понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2023 году в России появится несколько инновационных разработок в лечении тяжёлых форм рака. Сообщалось, что Мурашко и глава Росатома Алексей Лихачев ознакомились с работой лечебных, научных и производственных подразделений Российского научного центр радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Минздрава России.

«Это как раз нам поручено по госзаданию разрабатывать. Мы его (препарат. — Прим. ред.) как раз делаем. Препарат этот достаточно мощный, в том числе для борьбы с раком у пациентов, у которых есть метастазы. Серия радионуклидных препаратов, которые будут прикреплены к белку, — это так называемые радиофармпрепараты. Они нужны не только для диагностики, но и для лечения онкологических заболеваний. В первом полугодии 2023 года два новых препарата появятся в ядерных аптеках крупных центров», — сказал Каприн.

Он также отметил, что запасов препаратов и лекарств для лечения онкобольных в России сейчас достаточно. В случае их дефицита, по мнению Каприна, лечебные средства можно будет получать из Индии и Китая.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 октября 2022

В Москве обсудили работу профсоюзных здравниц Псковской области
23 октября 2022

Брейн-ринг «Своя игра» стартовал в Острове
23 октября 2022

Себежане стали победителями конкурса проектов от Росмолодёжи
23 октября 2022

Педработники из Острова борются за победу во всероссийском конкурсе

23 октября 2022

59-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
23 октября 2022

В Дновском районе проходят съёмки документального фильма
23 октября 2022

Назальную вакцину от COVID-19 можно получить в Великих Луках
23 октября 2022

ФОТОФАКТ Гриб рекордного размера найден в Плюссе


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...