Онкологи разработали метод для обнаружения рака с точностью до 100%

19:26, 15 октября 2022, ПАИ

Сверхчувствительный биосенсор для обнаружения веществ, которые выделяют умирающие раковые клетки мозга, создали канадские учёные. Устройство делает возможным не только обнаружение опухоли, но и сразу определяет ее расположение в мозге. Исследование опубликовано в журнале ACS Nano.

Для анализа устройству необходимо всего пять микролитров крови, то есть меньше капли. Результат анализируются с помощью нейронной сети, которая опрелеляет тип и наличие опухоли. В ходе испытаний ученые смогли отличить рак мозга от рака молочной железы, легких и колоректального рака со 100%-й специфичностью и чувствительностью, пишет «Газета.ру».

Кроме того, они смогли отличить первичные опухоли головного мозга от метастаз, распространившихся из легких или молочной железы, с таким же успехом. Точность определения места, в котором возникла опухоль, достигала 96 %.