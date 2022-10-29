Скончался ветеран пограничной службы Владимир Иванов

23:42, 28 октября 2022, ПАИ

27 октября 2022 года после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни ветеран пограничной службы капитан I ранга в отставке Владимир Иванов, сообщили в Союзе ветеранов пограничных войск.

Владимир Владимирович родился 30 августа 1955 года в городе Петропавловске-Камчатском в семье военнослужащего. Служил в пограничных войсках с 1973 года. Проходил службу в различных офицерских должностях в Камчатском, Северо-Западном пограничном округах, в Арктической группе пограничных войск.

В 1997 году по личным обстоятельствам был переведён в город Псков, где проходил службу в должности заместителя командира отдельной бригады пограничных сторожевых кораблей. В 2001 году уволен в запас. До 2011 года возглавлял Псковский филиал Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, кандидат экономических наук. С 2011 года работал председателем правления ТСЖ «Рижский 76/2».

Активно участвовал в общественной деятельности. Один из учредителей Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Псковской области. Работал в совете Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск», был помощником депутата Псковской городской Думы Игоря Сиротина. Являлся бессменным ведущим литературно-патриотического клуба «Два капитана» при областной детско-юношеской библиотеке имени В. А. Каверина. Принимал участие в создании и являлся членом попечительского совета Музея романа «Два капитана». Один из инициаторов создания в Пскове набережной Флотской Славы с мемориалом псковичам-флотоводцам.

Автор многих статей об истории морских частей пограничных войск. Один из составителей, главный редактор и автор части материалов книги «Во славу России. Псковичи в истории российского флота», удостоенной диплома и включённой в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию города Пскова». За данное произведение был удостоен звания лауреата премии администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры, журналистики и сохранения объектов культурного наследия за 2017 год.

Награждён медалями «За отличие в охране государственной границы СССР», «300 лет Российскому флоту», ведомственными медалями.