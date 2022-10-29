Пропавшую в Пскове женщину разыскивает полиция

11:17, 29 октября 2022, ПАИ

Женщину, пропавшую без вести, разыскивают в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Разыскивается Антонина Афанасьева 1970 года рождения. По имеющимся данным, женщина проживает в Пскове в доме на улице Н. Васильева. 30 октября 2021 года она пропала, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы короткие, чёрные, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении А. А. Афанасьевой, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).