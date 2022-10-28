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Политика

Британские военные причастны к атаке на «Северные потоки»

Готовившие военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) к теракту в Севастополе специалисты ВМС Великобритании причастны к подрыву газопроводов «Северный поток», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что сегодня с утра были атакованы с беспилотников ВСУ корабли Черноморского флота, стоявшие на рейде в Севастополе.

 

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