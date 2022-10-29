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Общество

Киев атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе

Киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, задействовав беспилотники, сообщает ТАСС.

«Сегодня в 04:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь», - заявили в министерстве.

Как уточнили в Минобороны России, всего в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. «В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены», - отметили в ведомстве.

 

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