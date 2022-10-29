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Общество

Спрос на бутафорские крылья для животных в Санкт-Петербурге вырос в два раза

Продажи бутафорских крыльев для животных выросли в октябре в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Связывают это с приближением Хеллоуина: россияне скупают костюмы для своих питомцев, сообщает РИА Новости.

«Котиков и собачек в этом году модно представлять демонами — для этого достаточно подарить питомцу крылья (к Хеллоуину заказывают в основном чёрные). Продажи крыльев для животных в октябре на Ozon выросли более чем в 20 раз по сравнению с прошлым годом. Популярны также забавные шапки, в которых собаки или кошки превращаются в супергероев, обрастают дополнительными ушами или рогами, — покупательский интерес к ним вырос в 11 раз», — говорится в сообщении пресс-службы Ozon.

Также спросом пользуются гривы для животных (рост продаж на 80 %) и одежда (в эту категорию входят маскарадные костюмы, рост продаж в два раза). Так, в топ самых продаваемых товаров для животных попали комбинезон «Олени» с капюшоном, фиолетовая матроска, светящийся комбинезон, толстовка Superman, шапка с ушами кролика, свитер «Овечка», костюм «Дракула», крылья Бэтмена, колпаки с рожками и ковбойская шляпа.

Отмечается, что регионами, где продажи товаров для животных в этом году выросли сильнее всего, стали Самарская область (рост продаж более чем в три раза), Новосибирская область (в 2,7 раза), Татарстан (в 2,6 раза), Свердловская область (в 2,3 раза), Санкт-Петербург и Ленинградская область (в 2,2 раза). При этом забавные шапки для животных сейчас популярнее всего в Москве и Подмосковье, а гривы — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Праздник Хеллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, и традиционно считается единственным днём в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Наиболее широко празднуется в США и Канаде, в последнее время стал популярным в Европе и России. Среди самых известных традиций праздника — костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть.

 

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