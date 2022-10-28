Атака на Черноморский флот готовилась в Николаевской области
Российские военные заявили, что атаку на корабли Черноморского флота с участием беспилотников готовили в Николаевской области, сообщает «Интерфакс».
«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины британских специалистов», — сообщили в Минобороны РФ в субботу.
По имеющейся у Министерства обороны информации, представители подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
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