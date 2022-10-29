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Общество

Учитель из Острова приняла участие в молодежном форуме

Участие в первом молодежном форуме социального призвания приняла учительница Островской гимназии Светлана Ибрагимова. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Более 500 волонтеров со всей страны делились опытом добровольчества на первом молодежном форуме социального призвания в Санкт-Петербурге.

Его участниками стали молодые люди, работающие в социальной сфере и школах. В программе форума проходили лекции, мастер-классы и практикумы.

«Этот форум позволил мне понять, что социальная помощь важная часть нашей жизни. Нужно формировать в себе готовность к разным жизненным трудностям, учиться их преодолевать», — сообщила Светлана Ибрагимова.

Светлана рассказала о своём участии в семинаре «Проект «Люди IN».

«Слабовидящие проводили тренинги и квесты в темноте и тишине для всех желающих. Для многих это стало подсказкой, как строить работу с инвалидами на местах», — сказала участница форума.

Опыт добровольчества и социального служения, работы с инвалидами, Светлана намерена использовать в своей педагогической практике.

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