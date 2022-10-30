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Происшествия

Власти Сеула получили 3,7 тысячи заявлений о пропаже граждан после давки

Фото: REUTERS / Kim Hong-ji

Власти Сеула получили 3,7 тысячи заявлений о пропаже граждан после произошедшей давки на празднование Хеллоуина. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на южнокорейское издание.

Отмечается, что такое число обращений поступило по состоянию на 09:00 по московскому времени. Как стало известно ранее, общее число жертв возросло до 151 человека, среди них — три гражданки России.

Давка произошла в узком переулке недалеко от отеля Hamilton в южнокорейской столице. Около 100 тысяч человек собрались на празднование Хеллоуина в районе Итхэвон. Некоторые очевидцы утверждают, что на другой стороне здания рядом с переулком у отеля Hamilton, где произошла трагедия, люди продолжали веселиться. «Мы ушли оттуда и только когда вернулись домой и посмотрели новости — узнали», — заявила одна из очевидцев телеканалу KBS.

В то же время, по словам другого свидетеля произошедшего, люди в толпе кричали тем, кто сзади, чтобы они прекратили проталкиваться. Однако они всё равно шли вперёд, что спровоцировало ещё большую давку.

Полиция сообщила о гибели 151 человека, 82 человека получили травмы. Среди погибших — три россиянки. В Южной Корее до 5 ноября объявлен траур.

 

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