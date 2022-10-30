Во время празднования Хеллоуина в Сеуле погибли граждане России

09:20, 30 октября 2022, ПАИ

В давке, возникшей во время празднования Хеллоуина, в Сеуле, погибли три россиянки, сообщает РИА Новости.

Официальный диппредставитель Южной Кореи уточнил, что все погибшие девушки из России были моложе 30 лет.

Ранее сообщалось о двух погибших и одной пострадавшей российских гражданках.

В давке в известном вечеринками в честь Хеллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, ещё 82 пострадали. Среди погибших — 19 иностранцев. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.

Давка началась рядом с отелем Hamilton примерно с 22:22 в субботу (в 16:22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное, поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напора толпы.