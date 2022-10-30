Во время празднования Хеллоуина в Сеуле погибли граждане России
В давке, возникшей во время празднования Хеллоуина, в Сеуле, погибли три россиянки, сообщает РИА Новости.
Официальный диппредставитель Южной Кореи уточнил, что все погибшие девушки из России были моложе 30 лет.
Ранее сообщалось о двух погибших и одной пострадавшей российских гражданках.
В давке в известном вечеринками в честь Хеллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, ещё 82 пострадали. Среди погибших — 19 иностранцев. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.
Давка началась рядом с отелем Hamilton примерно с 22:22 в субботу (в 16:22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное, поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напора толпы.
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