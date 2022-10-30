Мишустин утвердил план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина

13:58, 30 октября 2022, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план подготовки и проведения празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина, соответствующий текст опубликован на сайте Правительства РФ, сообщает РИА Новости.

«Реализация общероссийской программы реставрации мемориальных пушкинских музеев, создание научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой», выпуск памятной почтовой марки и другие мероприятия вошли в план подготовки и проведения празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Распоряжение о его утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в тексте.

Всего запланировано более 80 мероприятий, среди которых общероссийская реставрация и обновление экспозиций пушкинских музеев, домов культуры и музеев-заповедников. Уточняется, что большая часть мероприятий запланирована на юбилейный 2024 год.