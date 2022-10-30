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Политика

Следственный комитет проведет проверку по факту разрушения Кургана Дружбы

Следственный комитет РФ проведет проверку по факту повреждения Кургана Дружбы в Латвии. Поручение председателя ведомства Александра Бастрыкина опубликовано на официальном сайте СК РФ.

Мемориальные плиты монумента, воздвигнутого 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве партизанских отрядов времён Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов, демонтированы с применением тяжелой техники на участке, находящемся в ведении Латвии.

«Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», – отметили в следственном комитете.

Глава Следственного комитета поручил следователям организовать проверку по данному факту, а также запросить в МИД России необходимую информацию. По результатам проверки действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее внук одного из организаторов Кургана Дружбы Владимир Бумаков рассказал корреспонденту ПАИ о планах постройки нового Кургана Дружбы в Себежском районе Псковской области.

Видео разрушени кургана можно посмотреть здесь.

 

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