Печорские гимнастки вернулись из Москвы с победой

21:07, 30 октября 2022, ПАИ

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29 октября в столице России прошли соревнования по художественной гимнастике «Гордость тренера», сообщает газета «Печорская правда».

Печорский района на престижном турнире представляли юные гимнастки из спортивного клуба «Дружина Довмонта», работающего в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

На первых в сезоне соревнованиях юные печерянки, которых тренирует Анастасия Коробко, выступили успешно: третьи места в своих возрастных группах завоевали Анастасия Власова, Арина Зарудняя, София Рождественская и Мира Плеханова, а первым местом порадовала шестилетняя Рада Плеханова.