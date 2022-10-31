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Происшествия

Памятник советским солдатам снесли в латвийском Даугавпилсе

Власти снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы в латвийском городе Даугавпилс. Это произошло в ночь на 31 октября, сообщает портал LSM.

В выходные люди собирались, чтобы возложить цветы к памятнику. Когда к обелиску прибыла спецтехника для сноса монумента, они начали «вербально протестовать», а также кидать бутылки в полицейские машины. Портал отмечает, что местная полиция сообщала о 37 задержанных в результате протестов, передает РИА Новости.

Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить.

Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Комитет ООН по правам человека обратился к Латвии с просьбой остановить снос памятника Освободителям Риги, когда монумент уже был снесен.

Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

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