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На 21% увеличивается заработок у псковичей после испытательного срока

На 21% увеличивается заработок у псковичей после испытательного срока, сообщает SuperJob.

Всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 30% работодателей, еще в 40% компаний предпочитают действовать точечно. В среднем заработок после испытательного срока увеличивается на 21%. По сравнению с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, практикующих увеличение заработка отдельным категориям персонала. Средний процент прироста зарплат новичков, прошедших испытательный срок, за год не изменился.

У 24% псковичей, имеющих опыт устройства на работу, увольнения во время испытательного срока случились по их желанию, у 9% — по воле работодателя. Причем, чем выше уровень дохода, тем меньше тех, кому доводилось сбегать от нового нанимателя до завершения испытательного срока: среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. 25% уходили по своей инициативе, 11% — по воле работодателя, а среди опрошенных с зарплатой от 80 тыс. руб. таковых 22 и 6% соответственно.

После подписания трудового договора на нового сотрудника компании в полной мере распространяется право своевременно получать зарплату в полном объеме (ч. 3 ст. 70 ТК РФ). За равнозначный труд и новичку, и сотруднику со стажем работодатель должен платить одинаково. При наличии подписанного договора, предусматривающего на период испытательного срока меньший заработок по сравнению с коллегами, работающими на аналогичной должности, наниматель нарушает закон и ГИТ может обязать его доплатить недостающую сумму, доначислить НДФЛ и страховые взносы, уплатить пени и штрафы.

Оформить повышение зарплаты прошедшим испытательный срок работодатели могут, подписав с работником дополнительное соглашение к трудовому договору. Законными основаниями могут являться следующие, например:

• изменение должностных обязанностей (поручение более сложной работы или работы в большем объеме);

• прохождение обучения во время испытательного срока с получением документов о повышении квалификации/присвоении следующего разряда или категории;

• перевод сотрудника на полный рабочий день;

• перевод сотрудника на другую должность.

Заработок сотрудника после прохождения испытательного срока автоматически повышается в компаниях, указавших в локальном нормативном акте о стимулирующих выплатах, что премии полагаются сотрудникам, отработавшим в компании не менее 3 месяцев.

 

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