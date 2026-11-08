Почему собаки не любят объятия, рассказал кинолог

23:25, 08 ноября 2026, ПАИ

Собаки часто воспринимают объятия хозяев не как проявление любви, а как потенциальную угрозу. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИАМО.

По словам эксперта, для животных объятия – это прежде всего вторжение в личное пространство и ограничение движения. Собаки не понимают смысла таких жестов, поэтому внезапные объятия вызывают у них панику и могут провоцировать настороженность или агрессию, так же как и у людей, которых пугает непонятное, отметил Владимир Голубев.

Кинолог добавил, что питомцы очень чувствительны к установленным в семье правилам. Если хозяин не обнимается постоянно, внезапные объятия сбивают собаку с толку, и её мозг паникует из-за непонятных действий.

Когда хозяева обнимают друг друга, собака в большинстве случаев воспринимает это не как ласку, а как борьбу. Поэтому животное может резко вмешаться, пытаясь «разнять» людей, резюмировал президент РКФ.