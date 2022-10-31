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Общество

В России изменятся правила поверки счетчиков

Новые правила поверки приборов учета в квартирах и домах вступят в силу в России с 1 ноября. Они направлены на защиту прав граждан от мошенников.

Новый национальный стандарт ГОСТ Р 8.1012-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки» опубликован на сайте Росстандарта.

Цель нового ГОСТ — обезопасить граждан от недобросовестных лиц, представляющихся компаниями по поверке приборов учета воды или электроэнергии. Под предлогом поверки они ходят по квартирам или проводят обзвон, чтобы незаконно завладеть их деньгами.

В новом документе прописаны требования к организациям, проводящим поверку, в том числе у компании должна быть соответствующая аккредитация и документация, где подробно прописана сама процедура поверки.

Проверить компанию, предоставляющую услуги по поверке приборов учета, можно на сайте Росаккредитации: https://fsa.gov.ru.

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