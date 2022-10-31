Пскович попытался выйти из магазина в украденной одежде

13:29, 31 октября 2022, ПАИ

Полиция задержала подозреваемого в краже вещей из магазина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, из магазина на улице Юбилейной вечером 30 октября молодой человек попытался похитить кофты, свитера, куртки, спортивные брюки, надев их на себя. Причиненный ущерб, по предварительным данным, составил 30 тысяч рублей. Внимательные работники вызвали стражей правопорядка.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и задержала злоумышленника. Им оказался безработный 18-летний пскович.

«Похищенная осенняя коллекция одежды изъята. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Проводится расследование», - заключили в ведомстве.