Псковская гордума почтила память погибших в авиакатастрофе коллег

13:01, 31 октября 2022, ПАИ

Возложение цветов в память о погибших в авиакатастрофе псковичей состоялось 31 октября в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В мероприятии приняли участие председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и сотрудники аппарата. Они почтили память заместителя главы Пскова Александра Копылова и начальника кадровой службы аппарата ПГД Елены Мельниковой.

Напомним, 31 октября 2015 года самолет авиакомпании «Когалымавиа», следовавший рейсом 7R9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение на севере Синайского полуострова (Египет).

На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, в том числе 9 псковичей - Алиса Витальева, Ирина Витальева, Андрей Горбатенко, Екатерина Кожемякина, Александр Копылов, Елена Мельникова, Екатерина Мурашова, Ирина Пикалева, Алексей Тихомиров.