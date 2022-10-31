Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ваше право: как вернуться на прежнюю должность

Псковское агентство информации совместно с Псковским областным советом профсоюзов открывает рубрику «Ваше право», в которой специалисты облсовпрофа будут давать квалифицированные юридические разъяснения по спорным трудовым вопросам.

Ваше право. Если работодатель не восстанавливает в занимаемой до увольнения должности, ссылаясь на недостаточность квалификации.

В правовую инспекцию труда Псковского облсовпрофа обратился член профсоюза здравоохранения с вопросом, как защитить свои права, если работодатель не восстанавливает в занимаемой до увольнения должности, ссылаясь на недостаточность квалификации.

На вопрос ответил главный правовой инспектор инспекции труда СОП Псковский облсовпроф Ирина Иванова:

«Зачастую работники пенсионного возраста увольняются с работы с целью перерасчета пенсии. По новым правилам, пенсионер начнет получать пенсию в полном объеме на 2-й месяц после увольнения. После чего обычно граждане стараются вернуться на прежнюю работу.

Однако работодатель отказал медицинскому работнику в приеме на работу в прежней должности, ссылаясь на отсутствие необходимого обучения и соответствующей квалификации. Альтернативно предложил работу более низкой квалификации с соответственно более низкой заработной платой.

Непонятно, почему работник месяцем ранее мог занимать эту должность и как поступить нашему соискателю на должность?

Статья 64 Трудового кодекса РФ предусматривает гарантии при заключении трудового договора, в том числе данная норма запрещает необоснованный отказ в приеме на работу.

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.

При несогласии с мотивацией работодателя полученный отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде. Свои права необходимо отстаивать и защищать!»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

31 октября 2022

Псковская гордума почтила память погибших в авиакатастрофе коллег
31 октября 2022

Ваше право: как вернуться на прежнюю должность
31 октября 2022

Юных псковичей приглашают отметить день рождения в планетарии
31 октября 2022

Дожди и до +9 градусов ожидается в Псковской области 1 ноября
31 октября 2022

За сутки COVID-19 заболели менее 20 псковичей
31 октября 2022

Псковичи раскупили почти все авиабилеты на ноябрьские праздники

31 октября 2022

Новые устройства для досмотра установят в аэропорту Пскова
31 октября 2022

Ещё один авиарейс планируется запустить из Пскова в Москву

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...