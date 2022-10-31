Ваше право: как вернуться на прежнюю должность

12:45, 31 октября 2022, ПАИ

Псковское агентство информации совместно с Псковским областным советом профсоюзов открывает рубрику «Ваше право», в которой специалисты облсовпрофа будут давать квалифицированные юридические разъяснения по спорным трудовым вопросам.

Ваше право. Если работодатель не восстанавливает в занимаемой до увольнения должности, ссылаясь на недостаточность квалификации.

В правовую инспекцию труда Псковского облсовпрофа обратился член профсоюза здравоохранения с вопросом, как защитить свои права, если работодатель не восстанавливает в занимаемой до увольнения должности, ссылаясь на недостаточность квалификации.

На вопрос ответил главный правовой инспектор инспекции труда СОП Псковский облсовпроф Ирина Иванова:

«Зачастую работники пенсионного возраста увольняются с работы с целью перерасчета пенсии. По новым правилам, пенсионер начнет получать пенсию в полном объеме на 2-й месяц после увольнения. После чего обычно граждане стараются вернуться на прежнюю работу.

Однако работодатель отказал медицинскому работнику в приеме на работу в прежней должности, ссылаясь на отсутствие необходимого обучения и соответствующей квалификации. Альтернативно предложил работу более низкой квалификации с соответственно более низкой заработной платой.

Непонятно, почему работник месяцем ранее мог занимать эту должность и как поступить нашему соискателю на должность?

Статья 64 Трудового кодекса РФ предусматривает гарантии при заключении трудового договора, в том числе данная норма запрещает необоснованный отказ в приеме на работу.

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.

При несогласии с мотивацией работодателя полученный отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде. Свои права необходимо отстаивать и защищать!»