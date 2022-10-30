Русскоязычных жителей Латвии предложили штрафовать за общение на родном языке

14:22, 31 октября 2022, ПАИ

Жителей Латвии собираются штрафовать за разговоры на русском языке с коренным населением, сообщает РИА ФАН.

Автором этой инициативы стал политик-музыкант Марцис Кулис. Депутат предложил взимать с нарушителей по 4 тысячи евро. Примечательно, что такие санкции будут действовать только в отношении россиян, которые разговаривают на русском языке с латышами без согласия на то последних.

«За разговор с латышом на русском, против его воли, нужно установить штраф в размере 4 тысяч евро. Быть может тогда русские, наконец, поймут, что тут Латвия!» — написал в соцсетях бывший работник МИД Латвии Рудольф Бреманис.

Латышский блогер Рудольф Бреманис, в частносоти, задался вопросом, как местная полиция собирается выявлять нарушителей и доказывать их вину.