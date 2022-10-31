Все мероприятия по частичной мобилизации в России прекращены - Минобороны

17:29, 31 октября 2022, ПАИ

Все мероприятия по частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службы граждан, пребывающих в запасе, в России прекращены, сообщает Минобороны. В том числе прекращено вручение повесток.

Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования по прежнему назначению. Также указаниями всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, с 31 октября предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Работа военкоматов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и канидатов для прохождения военной службы по контракту.