Псковский «Чарли Чаплин» стал дипломантом на Всероссийском цирковом фестивале

18:02, 31 октября 2022, ПАИ

Диплом первой степени эквилибра получил пскович за номер на катушках «Чарли Чаплин». Всероссийский фестиваль циркового исскуства проходил в Перми в конце октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель Псковского цирка Ирина Михайлова.

12-летний Егор Табунщиков с номером на сохранение равновесия прошёл отборочные этапы, на которых участники из 52 субъектов РФ представили более 450 номеров.

Оценивало участников жюри под председательством Эдгарда Запашного, народного артиста России, генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

«Фестиваль в Перми даёт возможность любительским коллективам проявлять себя в крупных событиях с международным статусом, потому что они получают огромный толчок к развитию. Коллективам, их руководителям важно слышать мнение профессионалов, чтобы понимать, в правильном ли направлении они двигаются. Поэтому мы обязательно общаемся, разбираем, даём советы. Фестиваль — это точка роста», — приводят его слова в группе Пермского цирка в соцсети «ВКонтакте».