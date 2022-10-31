Псковички завоевали медали в финале Национального чемпионата «Абилимпикс»

18:26, 31 октября 2022, ПАИ

Три медали завоевали псковички в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» - 2022 года в Москве. Об этом сообщается в официальной группе комитета по образованию Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Серебро по компетенции «Малярное дело» («школьники») выиграла Софья Степанова, бронзу завоевали Алла Цыбина по компетенции «Флористика» («специалисты») и Евгений Богданов по компетенции «Гончарное дело» («школьники»).

«Поздравляем победителей и участников! Мы Вами очень гордимся!» - написали в комитете.

Напомним, что финал чемпионата «Абилимпикс» стартовал в Москве 28 октября. В нем приняли участие семь представителей Псковской области. «Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, развивающееся в мире с 1971 года. В настоящее время в международное движение входит 53 страны. В России чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».