Осенний призыв в ряды Вооружённых сил России стартует 1 ноября

19:49, 31 октября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Осенний призыв в ряды Вооружённых сил России стартует 1 ноября. Это ежегодное мероприятие, которое никак не связано с проведением специальной военной оперпции. О количестве призывников сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский. Он отметил, что осенью текущего года на военную службу будет призвано меньше человек, чем прошлой осенью.

В этом году Владимир Путин принял решение сдвинуть начало осеннего призыва на месяц, чтобы не допустить трудностей и спешки при наборе солдат-срочников, что также подтвердил министр обороны Сергей Шойгу: «Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки».

Срочников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Цимлянский: «Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истёк, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания».

Вопрос продления срока службы призывников в России не рассматривается, он по-прежнему составляет один год.

