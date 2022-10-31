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Общество

Призывникам рассказали о возможности выбора альтернативной службы

Портал «Объясняем.рф» рассказал, могут ли призывники в период частичной мобилизации выбрать альтернативную службу.

Для граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, предусмотрена возможность проходить альтернативную гражданскую службу. Срочники также могут выбрать службу по контракту.

Больше ответов на самые важные вопросы читайте на портале «Объясняем.рф».

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