Призывникам рассказали о возможности выбора альтернативной службы

21:50, 31 октября 2022, ПАИ

Портал «Объясняем.рф» рассказал, могут ли призывники в период частичной мобилизации выбрать альтернативную службу.

Для граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, предусмотрена возможность проходить альтернативную гражданскую службу. Срочники также могут выбрать службу по контракту.

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