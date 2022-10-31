В ноябре псковичей ожидают четыре магнитные бури
По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ноябре у псковичей четыре дня будут магнитонеспокойными.
5, 10, 18 и 25 ноября учёные предсказывают повышенный уровень магнитной активности.
Магнитная буря происходит при взаимодействии магнитосферы с плотными ускоренными потоками солнечного ветра и контролируется величиной и направлением межпланетного магнитного поля. Люди в эти дни могут чувтвовать недомогания, головные боли повышение давления.
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