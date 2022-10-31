В ноябре псковичей ожидают четыре магнитные бури

23:16, 31 октября 2022, ПАИ

По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ноябре у псковичей четыре дня будут магнитонеспокойными.

5, 10, 18 и 25 ноября учёные предсказывают повышенный уровень магнитной активности.

Магнитная буря происходит при взаимодействии магнитосферы с плотными ускоренными потоками солнечного ветра и контролируется величиной и направлением межпланетного магнитного поля. Люди в эти дни могут чувтвовать недомогания, головные боли повышение давления.