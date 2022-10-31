Путин: Удары по территории Украины — ответ на атаку на Черноморский флот

23:40, 31 октября 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары, нанесённые по территории Украины в понедельник, отчасти являются ответом на атаку на Черноморский флот. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Отчасти так и есть», — сказал Путин в ответ на вопрос, можно ли считать сегодняшние массированные удары по территории Украины ответом на недавние событие в Севастополе.

«Но это не всё, что мы могли бы сделать», — добавил Путин.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что утром в субботу отражена атака украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. «В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов», — сообщало Минобороны РФ.

По словам российских военных, украинские беспилотники были уничтожены, в результате диверсии незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

«Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — сообщили в Минобороны РФ 29 октября.