Клиентка пытала русского сантехника латышскими песнями

00:11, 01 ноября 2022, ПАИ

Некая Эвия Зепа пожаловалась в соцсетях, что вызвала сантехника, а он, как оказалось, не знает госязыка. Об этой истории пишет Telegram-канал «Шпроты в изгнании. Новости Латвии». От услуг сантехника женщина решила не отказываться, но сделать мужчине неприятно было в её силах. И тогда клинтка запела. «Пришлось ему послушать Kad svešnieku bari pa Tēvzemi klīst... («Когда толпы чужаков бродят по Отчизне...») и другие замечательные латышские песни. Bunkurs 13 и так далее», — хвастается Эвия.

Правда, другие пользователи спустили её с небес на землю, указав, что если сантехник не знает латышского, то и ничего из песен он не понял, кроме того, он мог вообще оказаться беженцем с Украины. Также женщине указали, что её поведение могло показаться мастеру «придурковатым»: не каждый день встретишь клиента, который горланит песни. Ну и вообще, своей цели он достиг: это она говорила по-латышски, а не он.